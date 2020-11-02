31 Ekim - 6 Kasım A101 kataloğu 2020 | A101 aktüel kataloğunda yüzde 50'ye varan indirimler

31 Ekim - 6 kasım tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'deki yüzde 50'y varan kampanyalar tüketicilerin yüzlerini güldürmeyi başaracak. A101 31 Ekim - 6 Kasım 2020 kataloğunda “Haftanın Yıldızları” ve “Çok Al Az Öde” kampanyaları ile yapılacak yeni satışlarda büyük indirimler mevcut. Peki 31 Ekim - 6 Kasım indirimleri neler? Tüm detayları ile yazımızda…

31 EKİM - 6 KASIM A101 KATALOĞU 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.