31 Ekim bugün hangi diziler var? |31 Ekim Cumartesi yayın akışı
Yayın akışı ve 31 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 31 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8 yayın akışı..
31 Ekim Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 11 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 31 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8 yayın akışı…
ATV 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Büyük Cumhuriyet Konseri
10:50 Maria ile Mustafa
13:00 Gün Ortası
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister
KANAL D 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Arka Sokaklar
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz
22:30 Bir Nefes Yeter
STAR TV 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
10:10 Seven Ne Yapmaz
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bak Şu Leyleğe
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Yerli dizi
TV8 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye
FOX 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Zümrüdüanka
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka