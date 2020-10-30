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31 Ekim bugün hangi diziler var? |31 Ekim Cumartesi yayın akışı

Yayın akışı ve 31 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 31 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8 yayın akışı..

31 Ekim bugün hangi diziler var? |31 Ekim Cumartesi yayın akışı

31 Ekim Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.  Bizde sizler için 11 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 31 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

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ATV 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Büyük Cumhuriyet Konseri

10:50 Maria ile Mustafa

13:00 Gün Ortası

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

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KANAL D 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Arka Sokaklar

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Sadakatsiz

22:30 Bir Nefes Yeter

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STAR TV 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

10:10 Seven Ne Yapmaz

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bak Şu Leyleğe

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Yerli dizi


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TV8 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Masterchef Türkiye

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye

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FOX 31 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Zümrüdüanka

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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