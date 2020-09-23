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  3. 33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

Konya'daki bir alışveriş merkezinde intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki Mehmet H., 1,5 saatlik çabanın ardından ikna edilirken şahsın daha önce 31 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

Konya'daki alışveriş merkezinde intihar girişiminde bulunan Mehmet H. (33), yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından polis tarafından ikna edildi. Mehmet E.'nin daha önce 30 kez intihara teşebbüs ettiği, ihtiyaç sahibi olduğunu belirterek bu yöntemle para ve yardım topladığı öğrenildi. Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi.

33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

Caddedeki alışveriş merkezine giden Mehmet H., yüksek bir yere çıkarak intihar edeceğini söyledi. Mehmet H.'yi gören güvenlik görevlileri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mehmet H.'nin atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Mehmet H., ekonomik ve ailevi sorunlar yaşadığını ileri sürerek aşağıya inmemek için direndi.

33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

Bu sırada çok sayıda kişi ise Mehmet H.'yi görüntülemeye çalıştı. Mehmet H., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Polis kayıtlarına göre Mehmet H.'nin daha önce de 30 kez intihar girişiminde bulunduğu ve bunun dışında da 18 farklı olayla ilgili suç kaydının olduğu belirtildi.

33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

Mehmet H.'nin bu yöntemle yardım topladığı da kaydedildi. Mehmet H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

33 yıllık hayatında 31 kez intihar girişiminde bulundu

Berna Akkaya
Editör


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