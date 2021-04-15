3301, 7257, 3003, 4689 nitelik kodu nedir? KPSS 3301, 7257, 3003, 4689 nitelik kodu ne anlama geliyor? soruları gündemde. Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenmiştir. Bu kodlarda adaylarda bulunması gereken özellikler belirtilir. İşte konu hakkında en net ve kısa bilgiler...

3301, 7257, 3003, 468 NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

KPSS tercihlerinde adaylar için tercih kılavuzu yayımlanır. Her nitelik kodunun şartı farklıdır. Adaylar da tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarındaki şarta bakarak kendisine uygun olan kod ile tercih yapar.

3301 NİTELİK KODU NEDİR?

3301 nitelik koduna başvuruda bulunabilmek için Pazarlama, Gayrimenkul Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi ya da Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yönetimi önlisans programlarından birisinden mezun olma şartı aranmaktadır.

7257 NİTELİK KODU NEDİR?

7257 nitelik koduna başvuruda bulunabilmek için Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli olma şartı aranmaktadır.

3003 NİTELİK KODU NEDİR?

3003 nitelik koduna başvuruda bulunabilmek için Adalet Önlisans ve Adalet MYO mezunu olma şartı aranmaktadır.

4689 NİTELİK KODU NEDİR?

4689 nitelik koduna başvuruda bulunabilmek içinJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geo matik Mühendisliği lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır.