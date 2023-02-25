36 ayrı suçtan aranıyordu: Muğla'da yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, hakkında 26 bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 5 ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 2 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, 2 dolandırıcılık, 1 başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçları olmak üzere toplamda 36 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan E.Ö. isimli şahsın Bodrum’da olduğu tespit edildi.

JASAT TİMLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Şahıs, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak konakladığı otelde Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.