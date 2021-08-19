Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak gündeme gelen 3600 ek göstergenin çıkmasını milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyor. Çıkması durumunda maaşlarda yaşanacak artış milyonlarca vatandaşı mutlu edecek. Özellikle bu konuda umudunu yitiren vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 12 Ağustos Perşembe günü, hükümet ile memurlar arasında süren zam pazarlığında yaptığı açıklama ile umutlandı.

Bakan Bilgin konuşmasında," Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. " ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda 3600 ek gösterge kimlere verilecek ? Tüm memurlara verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, yasalaşacak? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir. Noyan Doğan, 3600 ek göstergeyi," Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Diğer bir adıyla memurların çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. " şeklinde tanımlamıştır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK ? TÜM MEMURLARA VERİLECEK Mİ?

3600 ek gösterge öğretmen ve polislerin dışında tüm memurları etkileyecek. 3600 ek göstergenin tüm kamu kurumlarını kapsamı isteniyor. Ancak dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Bu kapsamda göstergeleri düşük olanların ek göstergesi 3600’e yükselecek.

Noyan Doğan'ın haberine göre düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek. Söz konusu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek göstergeler yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK, YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve sendikalar arasında yapılacak olan görüşmelerin ardından 3600 ek gösterge konusunda adım atılması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE MEMUR MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 20 oranında artış olacak. Memurların maaş farklarında da artış sağlanmış olacak. Ayrıca, Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış sağlayacak. Öte yandan Noyan Doğan'a göre, ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkması ile emeklilik kesintisinden dolayı maaşlarda bir azalma yaşanmasına neden olsa da emekli maaşı ikramiyesinde ciddi artış olacak.