38 yıldır dede mesleği tahta kaşık yapımını sürdürüyor

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyünde yaşayan Hasan Düzen (60), dedesinden kalma kaşık oyma mesleğini 38 yıldır yaşatıyor. Tuğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Düzen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyesinde tamamen el işçiliği ile günlük ortalama 10 tahta kaşık yapıyor.

Severek bu işi yaptığını belirten Düzen, "38 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu işi boş olduğum zamanlarda yapıyorum. Dedem bu mesleği hem Irak'ta hem Türkiye'de yaptı. O zamanlar dedemin yanında takılıyordum kısa zamanda mesleği kaptım. Yüksekova'da açtığım marangoz atölyesi rağbet görmeyince tekrar köye gelmek zorunda kaldık. Şu an burada hem hayvancılıkla uğraşıyorum, hem de kaşık oyma mesleğini yaşatamaya çalışıyorum. Emek ve zaman isteyen bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor. Tek isteğim eğer yetkililer bana burada bir atölye açsa emin olun çok güzel işlere imza atarım" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI