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  3. 4-6 yaş Kur'an kursları okul öncesi eğitimin yerine mi geçecek?

4-6 yaş Kur'an kursları okul öncesi eğitimin yerine mi geçecek?

4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik toplantılar planlanması haberlerine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamada bulundu

4-6 yaş Kur'an kursları okul öncesi eğitimin yerine mi geçecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş için Kur'an kurslarının getirilmesi konusunda açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi durumunun doğru olmadığı, birinin diğerinin ikamesi olmadığı belirtildi.

"4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir." ifadesinin Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler'inin 3. Maddesinde yer aldığı söylendi.

Yer alan bu ifadenin "Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi" şeklinde algılanmasının doğru olmadığı belirtildi.

İlgili açıklamada:

"Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir."

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