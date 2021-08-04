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4 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers: Kayıp Çağ Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal akşam yabancı sinema Transformens: Kayıp Çağ yayınlanıyor...

4 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers: Kayıp Çağ Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Yaz programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Transformers: Kayıp Çağ yabancı sinema filmi Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers: Kayıp Çağ

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