4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Aralık 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar. 4 ARALIK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 08.30 Çook Yaşa 09.45 Bir Yemek Olsan 10.30 Master Chef Türkiye 18.15 Film 20.00 O Ses Türkiye 4 ARALIK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 06.30 Sihirli Annem 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Cumartesi 13.00 Arda'nın Mutfağı 14.00 Camdaki Kız 16.15 Arka Sokaklar 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20.00 Şarkılar Bizi Söyler 4 ARALIK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 07.30 Atv’de Hafta Sonu 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde 12.50 Destan 19.00 Atv Ana Haber Bülteni 20.00 Kardeşlerim 4 ARALIK CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Yeni Gelin 08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz 10.00 Cumartesi Sürprizi 13.00 Bir Şansım Olsa 14.30 Üç Kuruş 18.45 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show 23.45 Aziz 4 ARALIK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı 05.30 Muhteşem Kraliçe 08.25 Türk Sineması 09.55 Masumlar Apartmanı 12.50 Teşkilat 15.55 Alparslan Büyük Selçuklu 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 4 ARALIK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Geziyorum 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Aramızda Müzik Var 07:15 Yeryüzleri 07:30 Hayat Sanat 08:00 Evliya Çelebi 08:45 Karalama Defteri 09:15 Sessizce 09:30 Belgesel: Para 10:00 Yerli Sinema: Son Çıkış 11:45 İzler Suretler 12:00 Aramızda Müzik Var 12:45 Sinema + 13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 14:00 Anjelika Akbar İle Sesler 14:30 Anadolu Arkeolojisi 15:00 Muhayyelat 15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 16:30 Bir Resim Bir Hikaye 17:00 Eşik 17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 18:00 Arşivden Konserler 18:30 Bir Kare Bir Anlam 18:45 Yeryüzleri 19:00 Kelimeler ve Şeyler 20:00 Konser Zamanı 21:45 Film Önü 22:00 Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi (Castle of Dreams) 23:30 Film Arkası 00:00 Düşüncenin Seyir Defteri 02:00 Film Önü 02:15 Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi (Castle of Dreams) 04:00 Film Arkası 04:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 4 ARALIK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta 12.15 Kamera Arkası 13.00 El Kızı 16.00 Evlilik Hakkında Herşey 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20.00 El Kızı 23.45 Evlilik Hakkında Herşey 4 ARALIK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 09.30 Çizgi Film Kuşağı 10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar 12.00 Bir Demet Tiyatro 13.30 Yerli Dizi 15.30 Yerli Dizi 18.45 Star Haber 20.00 Yerli Dizi Sinema TV de ne varbugün tvde ne var4 ARALIKbugün hangi dizi varhangi kanalda