4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 4 Aralık 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
4 ARALIK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 Çook Yaşa
09.45 Bir Yemek Olsan
10.30 Master Chef Türkiye
18.15 Film
20.00 O Ses Türkiye
4 ARALIK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Camdaki Kız
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
4 ARALIK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
12.50 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim
4 ARALIK CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Üç Kuruş
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Aziz
4 ARALIK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05.30 Muhteşem Kraliçe
08.25 Türk Sineması
09.55 Masumlar Apartmanı
12.50 Teşkilat
15.55 Alparslan Büyük Selçuklu
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
4 ARALIK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Geziyorum
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Aramızda Müzik Var
07:15 Yeryüzleri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Evliya Çelebi
08:45 Karalama Defteri
09:15 Sessizce
09:30 Belgesel: Para
10:00 Yerli Sinema: Son Çıkış
11:45 İzler Suretler
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Sinema +
13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
14:00 Anjelika Akbar İle Sesler
14:30 Anadolu Arkeolojisi
15:00 Muhayyelat
15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30 Bir Resim Bir Hikaye
17:00 Eşik
17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Bir Kare Bir Anlam
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Konser Zamanı
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi (Castle of Dreams)
23:30 Film Arkası
00:00 Düşüncenin Seyir Defteri
02:00 Film Önü
02:15 Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi (Castle of Dreams)
04:00 Film Arkası
04:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
4 ARALIK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 El Kızı
16.00 Evlilik Hakkında Herşey
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 El Kızı
23.45 Evlilik Hakkında Herşey
4 ARALIK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.30 Yerli Dizi
15.30 Yerli Dizi
18.45 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Sinema