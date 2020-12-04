4 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise sevilen polisiye dizisi "Arka Sokaklar" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma Kanal D yayın akışı...

KANAL D 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Rıza Baba, Servan'ın evini kundaklaması ve ailesinin düştüğü tehlikeli durum sonrasında emeklilik kararı alır. Dilekçesini de işleme koyması için Engin Müdüre verir. Engin Müdür ve ekip Rıza Babayı bu kararından vazgeçirebilmek için büyü bir çaba harcar. Rıza Baba ise, kararlıdır. Cemal, Ümit Amirinin cenazesi için Ankara'ya gittiğinde bir MİT mensubundan kendisini şoke eden bir bilgi alır. Servan yaşıyordur ve İstanbul'da eylem hazırlığındadır. Bu haberi hemen Engin Müdüre iletir. Engin Müdür, İstanbul'a çağırdığı MİT mensubundan Servan ile ilgili yaşadığına dair kanıt vermesini ister. Adam, onlara kazadan sonra güvenlik kamerasına yakalanan Servan'ı izlettirir. Ekip bu bilgiyi Rıza Babaya ulaştırır. Rıza Baba ve ekip, bombalı eylem yapacak olan Servan'ın peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Servan, bombalı eylemi savuşturan ekibimize duyduğu intikam ile yeni planlar yapar. Ekibimiz de boş durmaz ve Servan'ın olası saklanacağı adreslere baskınlar düzenleyerek örgüte darbe üstüne darbe indirir. Bu operasyonlar sırasında Hakan vurulur. Servan, Salim ismindeki genci kullanarak bombalı eylem için planını işletmeye başlar. Kalabalık bir caddeye konuşlanan Salim üzerindeki bombayı patlatacağı sırada Mesut tarafından vurularak öldürülür. Üzerindeki bombalı yeleğe bakan Hüsnü bir tuhaflık sezer. Bombalar yerine içi kağıtlarla doludur. Mesut, genç çocuğu öldürdüğü için suçluluk duygusuyla kendisini yer, bitirir.

Servan, eylemlerini baltalayan ekibe acı çektirmeye devam ediyor. Rıza Baba, evinin kundaklanmasından sonra yeni bir eve geçmişti. Servan, bu evin adresini de öğrenir. Rıza Babaya bir not göndererek evinin adresini öğrendiğini söyler. Rıza Baba notu okuduğunda büyük şaşkınlık yaşar. Daha büyük şaşkınlığı ise, Engin Müdür yaşar. Servan'dan gelen telefonla ne yapacağını şaşırır. Yeni nişanlandığı Başak, Servan'ın elindedir. Kafasına silah doğrultulan Başak'ın nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlar. Servan ise, eylemler de kaybettiği adamlarına karşın Başak'ı öldüreceğini söyler.