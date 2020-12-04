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  3. 4 Aralık Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 4 Aralık Cuma yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam ise "Ramo" dizisi seyirci ile buluşacak. İşte 3 4 Aralık Cuma yayın akışı...

4 Aralık Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak?

 4 Aralık Cuma Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise yepyeni bölümüyle "Ramo" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma Show TV yayın akışı...

4 Aralık Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak?

Show TV 4 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Ramo

4 Aralık Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak?

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo'nun 22. Bölümünde; Cihangir, Ramo'nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir'in de üstündeki adamlar, Ramo'yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf'ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo'dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo'ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo'ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM (4 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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