4 Aralık Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise yepyeni bölümüyle "Ramo" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma Show TV yayın akışı...

Show TV 4 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Ramo

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo'nun 22. Bölümünde; Cihangir, Ramo'nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir'in de üstündeki adamlar, Ramo'yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf'ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo'dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo'ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo'ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.