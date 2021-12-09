Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ilk iki toplantıda rakam verilmemişti. Üçüncü toplantıda işveren tarafı 3100 TL rakam verirken, TÜRK-İŞ ise asgari ücret için 3900 lira teklif etti. Asgari ücrette net rakam son toplantıda nihai olarak belirlenecek. Bu bağlamda, 4. asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücreti ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

4. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı da bugün tamamlandı. 1. ve 2. toplantılar geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Önceki senelerde tüm toplantılar Aralık yayılacak şekilde gerçekleşmişti. Bu sene ise bu sürenin çok daha kısa süreceği anlaşılmış olduğu. 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve bu tarihler içerisinde asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET 3.TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU

Asgari ücreti tespit etmek amacıyla gerçekleşen 3. toplantıda yine anlaşma gerçekleşmedi. Çalışma Genel Müdürü Önder tarafından yapılan açıklamada; işveren kesimi asgari ücret rakamının 3100 TL olmasını istedi. TÜRK-İŞ ise asgari ücret için 3900 lira isteğini sundu. Önder son toplantıda asgari ücrettin belli olacağını ifade etti.

TİSK Başkanı Akkol toplantı öncesinde açıklamada bulundu. Akkol açıklamada, "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz." dedi.