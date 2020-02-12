4 bin yıllık büyü kitabını satmaya çalışırken yakalandılar
Mersin'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 1,5 milyon euroya satılmaya çalışılan 4 bin yıllık büyü kitabını ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi suçüstü yakalandı.
Mersin'de bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 4 bin sene öncesine ait olduğu düşünülen 'büyü kitabı' yakalandı.
4 BİN YILLIK "BÜYÜ KİTABI"
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir şüphelinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıl öncesine ait 'büyü kitabı' olduğu ve 1,5 milyon Euro'ya satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kitabı satmaya çalıştığı belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı.
KİTAP, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ
Operasyonda ele geçirilen kahverengi kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı, yeşil renkli 34 x 22 x 5 santim ebatlarında ve yaklaşık 14 kilo ağırlığında kitaba el konuldu. Kitap, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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