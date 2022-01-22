4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM) tarafından düzenlenen online eğitimler sürüyor.

4 farklı branşta online eğitim fırsatı sunulan kurslara ev ve ofis ortamları başta olmak üzere istedikleri pek çok yerden ulaşılabiliyor. PESEM bünyesinde online olarak Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Bilişim Teknolojileri alanlarında eğitimler veriliyor.

EĞİTİMLER HEM YÜZ YÜZE HEM DE ONLİNE

Kursiyerler internet sitesinden başvuruda bulunduktan sonra kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girerek istedikleri yerden eğitime katılabilirler. 22 kategori ve 83 branşta yüz yüze ve online eğitimlerin verildiği tüm PESEM kurslarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye pesem.pendik.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.