SupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendiTuzla Belediyesi’nden memuruna yüzde 120 Sosyal Denge zammı! Memur haklarının iyileştirilmesini öngören sözleşme imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı! Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyorSistem Mühendisi(Üretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki skandal rüşvet olayının ayrıntıları ortaya çıktı! Her şeyi organize etmişlerTemassız kredi ve banka kartı olanlar dikkat! İşlem limiti 500 TL'ye yükseltildiÜmraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. 4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor

4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor

PESEM’in yürüttüğü online eğitimler ara vermeden devam ediyor. 4 branşta verilen kurslarda eğer isterlerse kursiyerler istedikleri ortamdan eğitimlere online olarak katılabilme imkanına sahip olabiliyor.

4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM) tarafından düzenlenen online eğitimler sürüyor.

4 farklı branşta online eğitim fırsatı sunulan kurslara ev ve ofis ortamları başta olmak üzere istedikleri pek çok yerden ulaşılabiliyor. PESEM bünyesinde online olarak Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Bilişim Teknolojileri alanlarında eğitimler veriliyor.

EĞİTİMLER HEM YÜZ YÜZE HEM DE ONLİNE

Kursiyerler internet sitesinden başvuruda bulunduktan sonra kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girerek istedikleri yerden eğitime katılabilirler. 22 kategori ve 83 branşta yüz yüze ve online eğitimlerin verildiği tüm PESEM kurslarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye pesem.pendik.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor4 branşta online eğitim imkanı! PESEM eğitimleri ara vermeden devam ediyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT