Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve öncelikli grupta olan vatandaşlara dördüncü doz aşı hakkı verildiğini açıklamıştı. Bununla birlikte yurt dışına çıkan vatandaşlardan bazı ülkeler iki doz BioNTech aşısı istiyordu. Bu nedenle de, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıran vatandaşlara da dördüncü doz aşı olma hakkı verilmişti. Peki 4.doz aşı randevuları iptal mi edildi? 4.doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak?

4.DOZ AŞI RANDEVULARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

4. doz aşı yapılmasına ilişkin bilimsel bir çalışma olmadığı öne sürülerek, alınan bu karar bilim insanları tarafından eleştirilmişti. Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde de 3. doz aşı uygulaması henüz yaygınlaşmamışken, 4. doz aşı uygulamasına başlayan bir ülke olmadığı tespit edildi. Bakan Koca 4.doz aşı randevularının iptal edildiğini, bu kararın yurt dışı seyahati için alındığını belirterek; "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" ifadelerini kullanarak 4.doz aşı randevularının iptal olduğunu duyurdu.

4.DOZ AŞI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILACAK?

4. doz aşı uygulamasının ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aşı uygulaması sağlık çalışanlarına, öncelikli grupta yer alan vatandaşlara ve yurt dışına çıkacak olan vatandaşlara yapılacak.