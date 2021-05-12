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  3. 4 günlük bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı!

4 günlük bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 günlük bebeğini boş bir araziye bırakarak ölümü terk eden 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

4 günlük bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı!

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği boş bir arsada çukur içerisine battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastane de öldüğü tespit edilen erkek bebeğin kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek çalışma başlatmıştı.

ANNE TESPİT EDİLDİ

Son bir hafta içerisinde doğum yapanların listesini çıkaran ekipler, araştırmalar sonucu göbek kordon bağından annenin yabancı uyruklu 17 yaşındaki N.H.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yeşilova Mahallesi yakınlarında anne ve kardeşleri ile birlikte yaşayan N.H.A. ve amcasının oğlu iddia edilen A.A.’yı (20) yakalayıp gözaltına aldı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

İşlemlerin hemen ardından adliyeye götürülen anne N.H.A., çıkarıldığı mahkemede Türk Ceza Kanununun kasten adam öldürme, kasten adam öldürme suçunun üst soy veya alt soydan birine, eş veya kardeşe karşı işlenmesi, akrabalık ilişkisi olan kişinin öldürülmesi suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.  A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

Tercüman eşliğinde ifade veren vicdansız anne N.H.A.ailesinden korktuğu için hamileliğini ifade ederek, hastanedeki doğumun ardından bebeği boş arsaya bıraktığını söylediği iddia edildi. Diğer yandan N.H.A.’nın eşinin ise yurtdışında olduğu iddia edildi.

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