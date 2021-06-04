4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Payitaht "Abdülhamid" 154. yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09.00'da Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programını yayınlayan TRT 1 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programıyla devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...
4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Bizde haberimizde TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Vuslat dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan TRT 1 hemen ardından yayınlanan Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla devam ediyor. Akşam ise heyecanla beklenen dizi Payitaht "Abdülhamid" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor...
4 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamid"