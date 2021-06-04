4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Payitaht "Abdülhamid" 154. yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09.00'da Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programını yayınlayan TRT 1 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programıyla devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

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4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Bizde haberimizde TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Vuslat dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan TRT 1 hemen ardından yayınlanan Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla devam ediyor. Akşam ise heyecanla beklenen dizi Payitaht "Abdülhamid" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor... 4 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05.50 Vuslat 09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10.15 Türkan Hanım'ın Konağı 12.00 Kalk Gidelim 14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 17.00 Anneler 19.00 Ana Haber 20.00 Payitaht "Abdülhamid" trt1trt1 yayın akışı