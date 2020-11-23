4.kattan düşen küçük çocuk kar birikintisi sayesinde hayatta kaldı

Akıl almaz olay Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde yaşandı. 5 yaşlarındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 4.katındaki evinin penceresinden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yerdeki kar birikintisinin üzerinde düşen küçük kıza şans eseri hiçbir şey olmadı.

AİLE ÖNCE İNANMADI

Karların üzerine düşen çocuk daha sonra yerden kalkarak evine döndü. Çocuğun pencereden aşağıya düştüğünü söylemesine rağmen inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu öğrendi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve yapılan muayenede hiçbir yara almadığı öğrenildi.