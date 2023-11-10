4 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşamıştı! Burak Yılmaz Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa etti!

Beşiktaş teknik direktörü Burak Yılmaz, kendi isteği ile kulüpten istifa etti.

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4 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşamıştı! Burak Yılmaz Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa etti!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına kadar takımın başında kalması planlanan Burak Yılmaz'ın, kendisinin isteği üzerine görevine son verildi.

"Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak siyah-beyazlı ekibe katılan Burak Yılmaz, takımın başına geçtiği 10 Ekim tarihinden itibaren 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

4 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşamıştı! Burak Yılmaz Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa etti!

4 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşamıştı! Burak Yılmaz Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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