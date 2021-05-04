4 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
Kapanmada evlerinde olan vatandaşların sıklıkla arattığı konulardan birisi olan su kesintilerinin listesi bugün illerin su idare bölümlerinden paylaşıldı. 4 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.
4 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı bu illerde yaşayan kişiler tarafından bugün çokça internetten aratılmaya devam ediliyor. İşte detaylı bilgiler...
4 MAYIS SALI İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bebek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.05.2021 08:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
4 MAYIS SALI ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Mayıs Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
4 MAYIS SALI İZSU SU KESİNTİSİ
İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 4 Mayıs Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
4 MAYIS SALI İSU SU KESİNTİSİ
Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 4 Mayıs Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.