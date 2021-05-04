4 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti Kapanmada evlerinde olan vatandaşların sıklıkla arattığı konulardan birisi olan su kesintilerinin listesi bugün illerin su idare bölümlerinden paylaşıldı. 4 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

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4 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı bu illerde yaşayan kişiler tarafından bugün çokça internetten aratılmaya devam ediliyor. İşte detaylı bilgiler... 4 MAYIS SALI İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.05.2021 08:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 4 MAYIS SALI ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Mayıs Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 4 MAYIS SALI İZSU SU KESİNTİSİ İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 4 Mayıs Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 4 MAYIS SALI İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 4 Mayıs Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi