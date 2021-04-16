4 metrelik dereye düşen küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde biri oğlak 3 sahipsiz küçükbaş hayvan Çubukiçi Deresi'ne düştü. Küçükbaş hayvanları fark eden bir vatandaş, kurumuş olan dereye düşen hayvanları gece sokak hayvanlarına yem olmaması için itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 4 metrelik dereye girerek hayvanları kurtardı. Kurtarılan küçükbaş hayvanlar Hayvanları Koruma Derneğine teslim edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI