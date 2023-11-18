4 saat olan yolculuğu 1,5 saate indirecek dev proje ihale aşamasında!

Türkiye'nin ulaşımdaki dev yatırımları son sürat devam ediyor. Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılmaya hazırlanıyor. Projenin devreye girmesiyle karayoluyla 4 saat süren yolculuğun 1,5 saat gibi bir süreye düşeceği belirtiliyor.

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4 saat olan yolculuğu 1,5 saate indirecek dev proje ihale aşamasında!

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice- Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin (YHT) 2024 yılında ihale edileceğini söyledi. Dev projenin hizmete girmesiyle Ankara- Çorum arası 1,5 saate inecek.

Uraloğlu, Çorum- İskilip Devlet Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, istihdam ve katma değer üreten projelere, Türkiye Yüzyılı'nda hızla devam ettiklerini söyledi. Ülkenin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirerek, kaliteli ulaşım hizmetleri sunmaya çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'de bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 283 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol ağının da 3 bin 722 kilometreye yükseldiğini aktardı.

"ANKARA-ÇORUM ARASI 1,5 SAATE İNECEK"

Çorum'un, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumunda bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Delice- Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlıyoruz inşallah. 120 kilometre uzunluğundaki Delice- Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu'muzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu'muz ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale- Çorum arasında yaklaşık 3,5-4 saat süren ulaşım süresi, 1,5 saatten daha kısa sürecek." diye konuştu.

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