4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi bu defa yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar'da 4 yıldan bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır firari olan D.K., isimli şahsı gerçekleştirdiği operasyon ile yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.