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  3. 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi bu defa yakayı ele verdi!

4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi bu defa yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar'da 4 yıldan beri Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak ceza evine gönderildi.

4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi bu defa yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar'da 4 yıldan bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır firari olan D.K., isimli şahsı gerçekleştirdiği operasyon ile yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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