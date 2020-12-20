40 gün önce işe başladığı fabrikada kendini astı!

Bilecik'in Taşçılar köyü mevkinde bir genç, henüz bilinmeyen bir sebeple 40 gün önce işe başladığı fabrikanın tuvaletinde intihar etti. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri fabrikada genel inceleme başlatırken 28 yaşındaki gencin cesedi ise morga kaldırıldı.

Bilecik-Bursa karayolu üzerinde Taşçılar köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada işe başlayan 28 yaşındaki Erdal Gümüş, kullanılmayan tuvaletlerin lavabo kısmındaki profil olarak adlandırılan demire kendini asarak intihar etti.

ÇALIŞMA ARKADAŞI FARK ETTİ

Gümüş’ün cansız bedeni ile karşılaşan çalışma arkadaşı, durumu hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal Gümüş'ün cansız bedeni Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı fabrikada jandarma ekipleri inceleme başlattı. Şahsın 40 gün önce işe başladığı öğrenildi.