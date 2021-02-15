40 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 718 kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından gelen son dakika bilgilendirmesinde PKK\KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında HDPli il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

ARALARINDA HDPLİ YÖNETİCİLER DE VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları ortaklığında, PKK\KCK tarafından yürütülen yurt içi terör faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonlar kapsamında, 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, aralarında HFP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu toplam 718 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Yakalanan şahısların ikamelerinde yapılan araştırmalarda çok sayıda silah ve örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.