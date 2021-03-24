40 yaşındaki hemşire, küçük çocukları tırmıklı darp etti

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak hayvanlarına baktığı söylenen 40 yaşındaki hemşire Hatice K., 7, 8 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuğa köpekleri düvüştürdü iddiasıyla saldırıda bulundu. Hemşire tarafından darp edilen H.K.A.'nın ailesi küçük çocuğu hastaneye götürdü ardından şikayetçi oldu. Saldırgan kadın polisler tarafından gözaltına alındı.



H.K.A.'nın babası Rahmi A. olayla ilgili, "Oğlum ve arkadaşları mahalledeki köpeklere yem vermek için onların yanına gitmiş. Bu sırada kadın köpeklere taş attığı iddiasıyla oğlum ve 3 arkadaşına saldırmış. Geldiğimde oğlum kan revan içindeydi. Derhal hastaneye götürerek tedavisini yaptırdım. Oğluma ve arkadaşlarına saldıran bu kadının cezası derhal verilmeli. Sürekli vukuatı olan bu kadının memuriyetten atılmasını istiyoruz. Bana ve evladıma resmen travma geçirdik" şeklinde konuştu.

Darba uğrayan H.K.A., "Çok korktum bir anda tırmıkla saldırdı. Biz köpeklere yiyecek veriyorduk. Söylendiği gibi biz köpekleri dövüştürmedik" dedi.

KÜTAHYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Olayın ardından Kütahya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "22 Mart Pazartesi günü, Akkent Mahallesi'nde, H.K.A, E.Y. ve Y.A.Y. isimli çocukların oyun oynadıkları esnada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak H.K. isimli şahsın olay yerine gelerek çocukları darp ettiği çocukların beyanında anlaşılmıştır. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Savcı talimatıyla H.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca olay yerine gelen polis ekibine de tehdit ve hakarette bulunan H.K. isimli şahıs hakkında 'Görevli memura tehdit-hakaretten' işlem yapılmış gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

TUTUKLANDI



İfadesinin ardından adliyeye gönderilen hemşire çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten yaralama suçu' iddiasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Hemşire Hatice K.'nin Bilecik'in bağlı Bozüyük ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

(İHA)