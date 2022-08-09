“41 Ayda 41 Eser” projelerinden Eyüpsultan Çiftalan Plajı açıldı! İşte plajla ilgili merak edilen detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan “41 Ayda 41 Eser” projelerinden biri olan Eyüpsultan Çiftalan Plajı kısa süre önce hizmete açıldı. İşte plajla ilgili vatandaşların merak ettiği detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"41 Ayda 41 Eser" sloganıyla başlatılan büyük projenin tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlendi. Tören sonrası bir süredir hizmete açılması beklenen Eyüpsultan Çiftalan Plajı'nın açılışı da gerçekleştirildi. İşte vatandaşların heyecanla beklediği Çiftalan Plajı hakkında detaylar...

PLAJA GİRİŞ ÜCRETSİZ

İstanbul'un kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alan Çiftalan Plajı, aynı anda 500 kişinin faydalanabildiği bir şekilde düzenlendi. Şehrin içinde olması nedeniyle günübirlik tatilcilerin gözdesi haline gelecek konumuyla hizmete giren Çiftalan Plajı, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet vermesinden dolayı şimdiden favori plajlardan biri haline gelmiş durumda. Plaj ve şezlong ücreti alınmayan alan için, aracıyla gidenler yalnızca otopark ücreti ödeyerek giriş yapıyor.

41 Ayda 41 Eser projelerinden Eyüpsultan Çiftalan Plajı açıldı! İşte plajla ilgili merak edilen detaylar...

HAFTANIN 3 GÜNÜ YALNIZCA KADINLARA ÖZEL

Vatandaşların şezlonglardan ve şemsiyelerden tamamen ücretsiz faydalandığı plajın en iyi yanlarından biri de, haftanın 3 günü yalnızca kadınlara özel hizmet veriyor olması.

Salı, Cumartesi, Pazar günü aileler ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri ise yalnızca kadınların faydalandığı plaj, özellikle muhafazakar kesim tarafından tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı bile.

41 Ayda 41 Eser projelerinden Eyüpsultan Çiftalan Plajı açıldı! İşte plajla ilgili merak edilen detaylar...

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