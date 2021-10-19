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41 ilde alarma basıldı! FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı, çok sayıda gözaltı kararı var!

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı çıkarılan ve aralarında TSK'de görev yapan askerlerin de olduğu bilinen şüpheliler için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

41 ilde alarma basıldı! FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı, çok sayıda gözaltı kararı var!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK’deki gizli yapılanmasına ilişkin operasyonlara devam ediliyor. Yapılan operasyonda, kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen,  hakkında örgüt mensubu olduğuna dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf (halen daha görevini yerine getiren) 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası askerlik ilişkileri kesilen askeri öğrenciler olmak üzere, toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Şüphelilerden 1'inin albay, 1'inin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 3'ünün üsteğmen, 1'inin teğmen, 30'unun astsubay, 11'inin ise uzman çavuş rütbesine sahip olduğu tespit edildi.

Operasyonların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

41 ilde alarm verildi! FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı, çok sayıda gözaltı kararı var!

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