41 işçi hayatını kaybetmişti! Bartın maden faciasında yeni gelişme!

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen 14 Ekim günü meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltındaki Müesesese Müdürü Cihat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edilmiş, 5 kişi Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer 15 kişinin adliyedeki işlemleri sürerken TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve maden mühendisi Hidayet Gökdere geniş güvenlik önlemleri altında Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

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VARDİYA NEZARETÇİSİ DE GÖZALTINA ALINACAK

İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ın Amasra Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.