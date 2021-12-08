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  3. 450 personel katılıyor! Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başladı

450 personel katılıyor! Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 450 personel ve 41 operasyonel timin katılımıyla Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başlatıldığını duyurdu.

450 personel katılıyor! Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve terör örgütününü ülke gündeminden çıkarılması için Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başlatıldığı ifade edildi.

450 personel katılıyor! Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başladı

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
 
"Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

450 personel katılıyor! Van'da Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonun başladı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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