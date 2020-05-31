48 gün sonra TBMM yeniden mesaiye başlıyor

Meclis Genel Kurulu, 48 günlük aranın ardından 2 Haziran Salı günü toplanacak. Genel Kurul’da, çarşı ve mahalle bekçilerine kolluk kuvvetleri yetkisi getiren düzenleme görüşülecek.

Düzenlemeyle birlikte çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Ayrıca bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

KOMİSYONLAR

TBMM İhtisas Komisyonları, AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan yasal düzenlemeleri gündemine aldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 2 Haziran Salı günü toplanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Düzenleme ile birlikte Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması amaçlanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu da 3 Haziran Çarşamba günü toplanarak hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 3’üncü Yargı Paketi’ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki düzenlemenin görüşmelerine başlayacak.

TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Bu arada corona virüsüyle mücadele kapsamında Meclis’te alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yeni bir önlem paketi açıklanana kadar devam edecek.

Bu kapsamda Meclis’teki ziyaretçi yasağı 30 Haziran’a kadar sürecek. Siyasi parti grup toplantıları yapılmayacak.

Milletvekilleri, genel kurul ve komisyon toplantılarına parti gruplarının belirlediği sayı oranında katılacak.

Milletvekilleri nöbet usulü çalışacak. Nöbetçi bakan uygulamasına da bu dönem devam edilmeyecek.

Bu süreçte yürütülen çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet gösterilerek sürdürülecek.

Ayrıca TBMM’de düzenlenen basın toplantıları saatte bir yapılacak. Milletvekilleri basın toplantılarını yarım saati geçmemek üzere yapabilecek.

Basın mensupları toplantıları sosyal mesafe kuralına uyarak takip edebilecek ve Meclis lokantaları da daha önce alınan kararlara göre servis yapacak.