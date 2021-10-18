49 yaşına basan Megastar Tarkan'a en güzel hediye kızından geldi! Liya'nın sürprizine beğeni yağdı!

Önceki gün doğum gününü ailesiyle birlikte kutlayan Tarkan kızı Liya'nın sürpriziyle mutlu oldu. 49 yaşına giren Megastar 4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımında kızının kendisine yaptığı doğum günü sürprizini yayınladı.

Tarkan paylaşımında "Babasına 'en iyi baba' yazılı çiçekle sürpriz yaparmış benim canım kızım. Olabilir mi bundan daha güzel hediye?" notuyla paylaştı.

Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

KÜÇÜKLÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

Son olarak yaptığı paylaşımla yine konuşulan Tarkan geçtiğimiz günlerde doğum gününün yaklaşması üzerine çocukluğundan bir doğum günü fotoğrafı paylaşarak geçmişe yolculuk yaptı.

Tarkan'ın, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" notunu ekleyerek paylaştığı çocukluk fotoğrafı dikkat çekti.