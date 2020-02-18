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5.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

5.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan  açıklamada "Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" denildi.

Kandilli Rasathanesi ise Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Manisa depremi

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ




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