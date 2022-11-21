5.6 Büyüklüğünde deprem, 20 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişinin öldüğü açıklandı.

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5.6 Büyüklüğünde deprem, 20 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD JEOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ (USGS), DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntı nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, başkent Jakarta'dan da hissedildi. Başkentteki bazı iş merkezleri sarsıntı nedeniyle tahliye edilirken, BMGK Başkanı Dwikorita Karnawati halka sokakta kalma çağrısında bulundu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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