5 Aralık Ankara okullar tatil mi? | Ankara yarın okullar tatil mi | Ankara valiliği okullar tatil mi son dakika

5 Aralık Ankara okullar tatil mi? Ankaralılar başlayan kar yağışı sonrası internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Birçok veli ve öğrenci Ankara'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 5 Aralık Ankara okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

5 ARALIK ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji dün akşam Ankara için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Ankara'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başlarken bugün de devam etmesi tahmin ediliyor. Başkentte ölçülen hava sıcaklığı ise 3 derece.

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda Ankara için "Parçalı zamanla çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı" ifadeleri yer alıyor.

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarıyla birlikte yerini hafif sağanak yağmura bıraktı. Ankara'da kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.