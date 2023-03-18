5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu

Türkiye'nin güneyde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürdürürken, Türkiye'nin doğusunda ise karla mücadele sürdürülüyor. Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 5 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

YAYINLAMA
Google News
5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 5 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Türkiye'nin güneyde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürdürürken, Türkiye'nin doğusunda ise karla mücadele sürdürülüyor. Yaklaşık 5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2831 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu

KAPANAN YOLLAR İÇİN KARAYOLLARI YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Bağdeşen Köyü Muhtarı Erhan Şenel, Mehmet Alkan, Karayolları ekiplerinin 5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve yapılan yol açma çalışmalarından memnun olduklarını söyleyerek,

"Şu anda Bülbülan yaylasındayız. Yaklaşık olarak 4-5 aydır kapalı olan yollarımız açılmaya başlandı. Çok şükür yol açma çalışmaları başladı ve devam ediyor. İnşallah 1 veya 2 gün içerisinde ulaşıma açılacaktır.

Karayolları görevlileri ise çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kara hasret olduğumuz bu dönemlerde Kartalkaya'da kar etkili oluyor
Kara hasret olduğumuz bu dönemlerde Kartalkaya'da kar etkili oluyor
İnşaat işçisi yangını fark etmeseydi faciayla sonuçlanabilirdi
İnşaat işçisi yangını fark etmeseydi faciayla sonuçlanabilirdi
Gölcük'te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl etkinliğinde sergilenen tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı
Gölcük'te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl etkinliğinde sergilenen tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Son Haberler
Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı
Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı
Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki'den TOKİ binalarına tam not!
Japon deprem uzmanı Yoshinari Moriwaki'den TOKİ binalarına tam not!
Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor
Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor
Bakanı Ersoy: Çanakkale Muharebeleri sadece bir cephe mücadelesi değildir
Bakanı Ersoy: Çanakkale Muharebeleri sadece bir cephe mücadelesi değildir
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Bahçelievler'de yürekler ağıza geldi! Olay anları kameralara yansıdı!
Bahçelievler'de yürekler ağıza geldi! Olay anları kameralara yansıdı!
Çok Okunanlar
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı
Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!
Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!
Aydın'da yasa dışı bahse büyük darbe!
Aydın'da yasa dışı bahse büyük darbe!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!