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  3. 5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan Şaban Demirbilek (52), eşi ve çocukları tarafından miras tartışmasından dolayı evden atıldı. 5 aydır arabasında hayat mücadelesini sürdüren baba, şiddet gördüğünü de söyleyerek yetkililerden yardım talep etti.

5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

5 çocuk babası 52 yaşındaki Şaban Demirbilek, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Konak Mahallesinde ikamet ediyor. Eşi ve çocukları tarafından miras yüzünden şiddet görerek evden kovulduğunu belirten Demirbilek, jandarmaya da sürekli baskı ve şiddet gördüğünü bildirdi. Eşlerin birbirinden şikayetçi olmasıyla birlikte durum mahkemeye taşındı. 

Mahkeme tarafından koca Demirbilek'e 6 ay evden uzaklaştırma kararı verildi. Demirbilek kararın ardından ayrıldı ve geceleri otomobilde gündüzleri parklarda kalarak yaşamına devam ediyor. Demirbilek işsiz olduğu için geçinemediğini söylerken, hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kaldığını söylüyor.

5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

CAMİ TUVALETİNDE BANYO

Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini ve yetkililerin durumla ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Demirbilek; gündüz parklarda, gece ise arabada yattığını söyledi. Korktuğunu, kışın geldiğini soğuktan yatamadığını söyledi. Son banyosunu bir caminin tuvaletinden yaptığını ve bu yüzden hastalandığını söyleyen Demirbilek, 15 gün süresince Birecik Devlet Hastanesi yoğun bakımında kaldığını, tekrar hastalandığını ve zor durumda kaldığını ifade etti. 

5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

EŞ VE ÇOCUKLARDAN ŞİDDET

Ellerindeki malların hepsinin alındığını, hiç bir şeyi kalmadığını söyleyen Demirbilek, psikolojisinin bozulduğunu ve dilenci kılığında dolandığını söyledi. Eşinin, "Ya tarlanın tapusunu ver ya da da bu evde  sana rahatlık yok" demesi üzerine battaniyesini alıp evden çıktığını ve eşinin pişman olup arayacağını düşündüğünü ancak aramadığını söyledi. Aksine jandarmaya gidip ifade verdiklerini ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıklarını belirtti. Geçen sene de kendisi hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldıklarını söyleyen Demirbilek, eşinin çocuklarla bir olarak kendisini dövdüğünü ve şiddet uyguladığını söyledi.

5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

EŞİMİN POMPALI TÜFEĞİ VAR

Arabada sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen Demirbilek, eşinin pompalı tüfeğinin olduğunu ve kendisini onla tehdit ettiğini söyledi. Ne zaman eve gitse kameraya alındığını ve jandarmaya giderek şikayette bulunulduğunu söyledi. Kötü bir amacı olsa zaten bu zamana kadar çocukları için çalışmayacağını açıkladı.

5 aydır parkta ve otomobilde yaşıyor! Eşi ve çocukları miras için evden kovdu

5 AYDIR BU ŞEKİLDE

Eşinin çocuklarını kendi yanına çekerek kendisine karşı kışkırttığını söyleyen Demirbilek, bu durumun çocuklarının da işine geldiğini tarlaların tapularını istediklerini belirtti. 5 aydır bu şekilde perişan halde olduğunu söyledi. Artık kış geldiğini, havanın soğuk olduğunu ve dayanamadığını; en büyük oğlunun cami hocası olduğunu onun bile şiddet uyguladığını söyledi.

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