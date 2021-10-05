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  3. 5 Ekim 2021 Salı günün spor manşetleri | Milli arada hazırlıklar sürüyor

5 Ekim 2021 Salı günün spor manşetleri | Milli arada hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı değerlendiren takımlar, hazırlıklarını sürdürüyor. İşte 5 Ekim 2021 Salı günün spor manşetleri...

5 Ekim 2021 Salı günün spor manşetleri | Milli arada hazırlıklar sürüyor 1125