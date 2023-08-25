5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ücretsiz yapabilirsiniz!

Türkiye'de araç sahibi milyonlarca kişi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesini yapmak zorunda. Aksi halde araç alım satım gibi kritik öneme sahip birçok işlemden mahrum kalmaktadır. Bankalarda bu kapsamda vatandaşlara kolaylık sağlamak için büyük çaba gösteriyor.

MTV ile alakalı olarak en son Ziraat Bankası'nda yeni bir duyuru yapıldı.. Duyuruda, 5 Eylül 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ilişkin vatandaşlara taksit seçenekleri hakkında detaylı bilgi sunuldu.