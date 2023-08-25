5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ücretsiz yapabilirsiniz!

Türkiye'de araç sahibi milyonlarca kişi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesini yapmak zorunda. Aksi halde araç alım satım gibi kritik öneme sahip birçok işlemden mahrum kalmaktadır. Bankalarda bu kapsamda vatandaşlara kolaylık sağlamak için büyük çaba gösteriyor.
MTV ile alakalı olarak en son Ziraat Bankası'nda yeni bir duyuru yapıldı.. Duyuruda, 5 Eylül 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ilişkin vatandaşlara taksit seçenekleri hakkında detaylı bilgi sunuldu.
Bankadan konu hakkında detaylı bilgiler şu şekilde aktarıldı.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.
Kampanya 23 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak işlemler için geçerli olacaktır.
Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM ve www.gib.gov.tr (https://ivd.gib.gov.tr, https://intvrg.gib.gov.tr) kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak kartınızın kredi kartı özelliği ile yapacağınız MTV ödemelerinizde işlemler 4 taksite bölünecektir.
Asıl kartlar, bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri kampanya kapsamına dahil edilecektir.
Bankkart'ın banka kartı özelliği, Bankkart Ücretsiz ve Bankkart Business ürünleri ile yapılan ödemeler kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir.
Kaynak: https://www.bankkart.com.tr/kampanyalar/diger-kampanyalar/mtv-odemelerinize-ucretsiz-4-taksit