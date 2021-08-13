5 gündür aranıyordu! Cinayet zanlısı teslim olmaya canlı yayın yaparak gitti

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesinde yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğün boyunca alkol tüketip eğlenen Bayram Say ilerleyen zamanlarda ile R.K. isimli bir kişiyle nedeni bilinmeyen bir olay üzerinde tartışmaya başladı. Seslerin yükselmesiyle kavgaya dönüşen tartışma mahalle arasında bulunan bir sokağa taşındı. Bayram S., kavganın hiddetlenmesiyle birlikte belinden çıkardığı silahı peş peşe ateşledi. Say'ın silahından rastgele saçılan kurşunlar sadece kavga ettiği R.K.’a değil, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya ve R.K.’nin kardeşi C.K.'a da isabet etti. Yaralı üç genç, ambulanslarla bölge yakınlarındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı alkolün ve çıkan kavganın etkisiyle üç kişiyi silahıyla yaralayan Bayram S., aracına atlayıp olay yerinden anında uzaklaştı. Durumu ağır olan evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), yaşam mücadelesine üç gün direnebildi.

CİNAYET ZANLISI GÜNLER SONRA CANLI YAYINDA GÖRÜLDÜ!

Olay sonrası ilgili ekipler geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Aradan geçen 5 güne rağmen bulunamayan Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından ‘Son kez’ başlığıyla canlı yayın açtı. Yanında kız arkadaşlarının da olduğu görülen zanlının, bir otomobilin arka koltuğunda yaptığı yayında mutlu ve neşeli tavırları hayrete düşürdü. Zanlı yayından "teslim olacak mısın" sorusuna " evet teslim olmaya gidiyorum" diyerek yanıt verdi. Arabayı kullanan arkadaşına ise , “Abi biraz yavaş git son kez Bağbaşı’nı göreyim” isteğinde bulundu.

"KADERİMİZ BÖYLEYMİŞ"

Neşeli tavırlarıyla yayını devam ettiren Bayram Say, “Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim” dedikten sonra kız arkadaşı ise, “Bakın bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum” dedi. Ardından zanlı ise, “Ne yapalım kaderimiz böyleymiş” dedikten sonra yayına son verdi.