5 kat fazla para veren ATM! Haberi duyan önünde sıraya girdi, metrelerce kuyruk oluştu!
Hindistan'da bir kişi, ATM'den çekmek istediği meblağı seçtikten sonra 5 katı fazla para alınca şoka uğradı. Çevredeki vatandaşların durumu öğrenmesi üzerine ATM önünde uzun kuyruklar oluştu.
Hindistan'da bulunan Nagpur şehrinde, bir kişi para çekmek için gittiği ATM'den, 500 rupi olarak seçtiği miktarın 5 katı fazla para alınca neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin de fark etmesi üzerine kısa sürede duyulan olay, ATM önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. ATM'de yapılan bir hatadan dolayı yaşanan bu durum sebebiyle, pek çok kişi fazla fazla para çekti.
İlk başta insanların akın etmesi sebebiyle kontrol altına alınamayan durum, bir kişinin polise haber vermesi sonrası sona erdi.