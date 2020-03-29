6 köy daha karantinada! Giriş-çıkışlar yasaklandı

Sivas'ta 5 köy karantina altına alınırken, giriş ve çıkışlar ise tamamen yasaklandı.

Sivas Valiliği tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Koronavirüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere;

Akıncılar Şenbağlar

Koyulhisar Boyalı, Dilekli

Suşehri Boyalıca, Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

YOZGAT’TA DA BİR KÖYE KARANTİNA

Yozgat Valiliği, Derbent köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı.

Valilik açıklamasında “İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü’nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

TÜRKİYE’DEKİ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde son verileri açıklamıştı.

Koca’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki vaka sayısı 7 bin 402’ye yükselmiş, can kaybı ise 108 olmuştu.