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  3. 5 milyonluk Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

5 milyonluk Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

İngiltere'de bir müzayedede 5 milyon liraya satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandı. Eseri satıl alan kişinin ismi ise sır gibi saklanıyor.

5 milyonluk Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

İngiltere'de 31 Mart'ta Sotheby's müzayede evinde bir açık arttırmada 438 bin sterline (5 milyon lira) satılan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandı.

Rekor fiyata satılan eserin İBB'ye bağışlandığını Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun."

5 milyonluk Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

Sultan Süleyman'ın 43 yaşındaki halini gösteren tablonun 16. yüzyıl sonlarında çizildiği ve İtalyan Medici ailesinin koleksiyonunda yer aldığı öğrenildi. 

Ayrıca İBB, geçtiğimiz yıl da Londra'da yapılan müzayedede açık artırmaya çıkarılan Fatih sultan Mehmet Portresi'ni 770 bin sterline (8 milyon 800 bin lira) satın almıştı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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