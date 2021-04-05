5 Nisan 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı özel bölümüyle ATV'de

ATV 5 Nisan 2021 Pazartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" programı yayınlanacak. Akşam ise "Maraşlı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 5 Nisan 2021 Pazartesi Yayın Akışı...

ATV 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZET

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir.

Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir