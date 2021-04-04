5 Nisan Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU-İSU kesinti 5 Nisan Pazartesi günü su kesintileri olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda önlem almak isteyen vatandaşlar için İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintilerini İSKİ, ASKİ, İZSU ve İSU tarafından paylaşılan veriler eşliğinde araştırarak, bu bilgilere haberimizde yer verdik.

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5 Nisan Pazartesi günü yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. Bu kapsamda su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ-İSU başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de su kesintileri ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 5 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi... 5 NİSAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde,5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 5 NİSAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 5 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 5 NİSAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 5 Nisan Pazartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 5 NİSAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 5 Nisan Pazartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. İSKİ su kesintisiASKİ su kesintisiİZSU su kesintisiİSU su kesintisi