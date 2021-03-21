5 okulda daha yüz yüze eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhuriyet İlkokulu'nda da bir öğrencide koronaya rastlandı.

Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde ise temaslı öğrenci bulundu.

OKULLAR KAPATILDI!

Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; bahsi geçen toplam 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verilmesine ve bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmelerine karar verdi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrenciler ile Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ve bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin 10 gün süreyle karantinada kalması kararlaştırıldı.