Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ekonomi açıklamasıİ. Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "Hastaneler yine dolmaya başladı, ölümler artıyor"Diyarbakır'da nevruz kutlaması başladı! Şimdiden 7 kişi gözaltında5 okulda daha yüz yüze eğitime ara verildiTOKİ'den Rönesans Holding'e 320 milyon TL'lik ihale2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildiShow TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'daTV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deTRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT'deBakan Soylu 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarını paylaştı: Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 5 okulda daha yüz yüze eğitime ara verildi

5 okulda daha yüz yüze eğitime ara verildi

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Rum okullarının da bulunduğu toplam 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler 10 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

5 okulda daha yüz yüze eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhuriyet İlkokulu'nda da bir öğrencide koronaya rastlandı.

Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde ise temaslı öğrenci bulundu.

OKULLAR KAPATILDI!

Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; bahsi geçen toplam 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verilmesine ve bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmelerine karar verdi. 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrenciler ile Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ve bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin 10 gün süreyle karantinada kalması kararlaştırıldı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT