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5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisiyle başlayan kanalda hemen ardından Yeni Gelin yayınlanırken akşam Kahraman Babam ekrana geliyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Kalp Atışı ekranlarda olurken 13:00'da Bir Şansım Olsa izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yerini alıyor...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:45 Dondurucu

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