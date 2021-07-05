5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Kalp Atışı ekranlarda olurken 13:00'da Bir Şansım Olsa izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yerini alıyor...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:45 Dondurucu