5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisiyle başlayan kanalda hemen ardından Yeni Gelin yayınlanırken akşam Kahraman Babam ekrana geliyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Kalp Atışı ekranlarda olurken 13:00'da Bir Şansım Olsa izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Kahraman Babam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yerini alıyor...
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:45 Dondurucu