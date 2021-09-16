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  3. 5 ülke Covid-19 tedbirlerini kaldırdı!

5 ülke Covid-19 tedbirlerini kaldırdı!

Dünya genelinde coronavirüs sürerken bazı ülkeler salgını kontrol altına alarak bazıları ise artık karantina tedbirlerinin virüs salgını için çok etkili olamadığı kanısıyla kaldırdı.

5 ülke Covid-19 tedbirlerini kaldırdı! 1111

Kovid-19 tedbirlerini kaldıran 5 ülke: