500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası başkanı o tartışmalara noktayı koydu!

Merkez Bankası'nın uzun süredir 500 ve 1000 TL'lik banknot basacağı konuşuluyordu. Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan'a bu konuya 2023 yılının üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklık getirdi.

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500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası başkanı o tartışmalara noktayı koydu!

Türk Lirası'nın enflasyonun hızlı yükselişiyle dövize karşı değer kaybetmesinin ardından özellikle ticaret dünyasında nakit işlemlerde yaşanan sıkıntı sonrası, 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot basılacağı iddiası gündeme oturmuştu.

Daha önce yapılan açıklamalarda iddiaların yalanlanmaması bu yöndeki beklentiyi yükseltmişti.

Ancak söz konusu iddialara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

"HEDEFİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE"

Göreve gelmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçerek yılın üçüncü enflasyon raporunu kamuoyuna açıklayan Erkan, yıl sonunda bekledikleri enflasyon tahminini aktardı.

Erkan basın toplantısında, yüksek tutarlı banknot basılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin yöneltilen soruya, "Şu an üstünde çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadele, hedefimiz" cevabını verdi.

Hali hazırda kullanımda olan en yüksek kağıt para olan 200 TL'lik banknotlar 2009 yılından itibaren basılmaya başlanmıştı.

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